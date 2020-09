Albenga – Colpo di scena in arrivo per il futuro dell’Isola Gallinara venduta lo scorso 17 luglio al magnate ucraino OLexandr Boguslayev per 10 milioni di euro. Il Governo avrebbe deciso di esercitare nelle prossime ore il diritto di prelazione che impone al venditore di cedere il bene allo Stato in via prioritaria rispetto ad un privato.

La notizia rimbalza da ambienti romani insieme ad alcune anticipazioni sull’uso che il il Mibact vorrebbe fare dell’Isola, ovvero aprirla al pubblico con visite contingentate e la trasformazione dell’edificio più grande dell’isola ovvero la villa padronale che verrebbe trasformata in un centro di accoglienza dei visitatori e probabilmente un centro studi.

L’Isola Gallinara infatti ospita una delle più grandi colonie conosciute di gabbiano reale ed essendo privata dal 1842 è rimasta selvatica e quasi incontaminata.

Il tratto di mare attorno all’isola è ricco di relitti e testimonianze storiche ma anche uno dei più belli e ricchi della zona. Si pensa anche di renderla un santuario per le immersioni e per l’archeologia subacquea.

Lo Stato ha a disposizione ancora qualche giorni per esercitare la prelazione e la svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Una decisione che potrebbe portare ad una svolta più volte sperata dagli stessi proprietari che, nel tempo, hanno temuto più volte che la cessione potesse preludere a speculazioni edilizie o ad un uso non idoneo dell’angolo incontaminato.