Genova – Il presidente del seggio si sente male e ha la febbre a 38 e scatta l’emergenza covid in una scuola sede di seggi elettorali a Oregina.

Verranno tutti sottoposti a tampone ed eventuale quarantena presidente di seggio e scrutatori della sezione 323 della scuola X dicembre di Oregina.

Nella notte il presidente del seggio si è sentito male ed accusava sintomi che potrebbero indicare un contagio da coronavirus.

Febbre alta e problemi alle vie respiratorie che potrebbero essere una banale influenza come i sintomi del virus che sta seminando paura e morte in tutto il mondo e così è scattata la procedura anti covid che prevede l’auto isolamento delle persone entrate in contatto con il sospetto malato e il tampone per accertare se sono o meno positivi.

Nel frattempo resta da chiarire se il seggio dovrà essere sanificato e quando, visto che le operazioni di voto sono iniziate in tutta la Liguria da questa mattina e c’è una grave carenza di presidenti e scrutatori anche solo per coprire per intero il normale organico previsto.

Circostanze, quelle registrate nel seggio di Oregina, che hanno spinto molti a rinunciare all’incarico che prevede un compenso che va dai 150 ai 220 euro per tre giornate di lavoro, grosse responsabilità e contatto costante con centinaia di persone.