Genova – Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per una famiglia di Sant’Ilario che si è sentita male dopo una cena a base di funghi raccolti nei boschi.

Uno dopo l’altro i tre componenti della famiglia si sono sentiti male, con forti crampi allo stomaco e nausea, ed è scattato l’allarme.

L’ambulanza del 118 è salita sino al quartiere collinare ed elegante del levante genovese e ha prelevato le tre persone che stavano sempre peggio.

Fortunatamente i tre hanno deciso di chiamare i soccorsi alle prime avvisaglie di quello che potrebbe essere un avvelenamento da funghi.

I miceti erano stati raccolti nei boschi e forse un errore nella identificazione ha rischiato di sterminare la famiglia.

I tre sono stati ricoverati in ospedale e sottoposti alle cure del caso. Una parte dei funghi mangiati è stata portata in ospedale per consentire una più rapida verifica del possibile veleno ingerito.

La rapidità di intervento della pubblica assistenza di Nervi ha evitato il peggio ma si consiglia sempre di far visionare i funghi raccolti dal personale di sorveglianza micologica delle Asl prima di consumare specie che non si conoscono fino in fondo.

Il servizio è gratuito e può salvare la vita oltre ad evitare la possibilità che, per una grave intossicazione, sia necessario un trapianto di fegato.