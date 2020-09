Genova – I lavori per la realizzazione dei mega “gradoni” in cemento armato attorno al porticciolo di Nervi prendono forma e divampano feroci le polemiche per una sistemazione della costa che continua a non convincere.

E’ bastata la pubblicazione di alcune immagini del “cantiere” che ha ormai preso il posto della piscina, demolita per far posto ai gradoni in cemento, per scatenare una nuova ondata di polemiche e un duro botta e risposta tra chi è convinto che il progetti porterà migliorie all’attuale situazione chi si dice incredulo per quanto sta avvenendo.

Dopo la demolizione della piscina in cui hanno nuotato generazioni di residenti e piccoli e grandi campioni della pallanuoto, ora il cantiere inizia a dar forma ai “gradoni” che, degradando verso il mare, offriranno nuovi spazi a turisti e bagnanti.