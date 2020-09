Genova – Mascherine obbligatorie per tutto il giorno, anche all’aperto, nella zona del centro storico più vicina al Porto Antico. Si aggrava ancora l’emergenza coronavirus nella parte antica della città e il presidente della Regione, insieme al sindaco Marco Bucci decretano lo stato di allerta innalzando la soglia di attenzione al periodo in cui era obbligatorio circolare anche all’aperto e per l’intera giornata, con la mascherina indosso.

Controlli serrati e multe salate – sino a 400 euro – per chi verrà sorpreso senza la mascherine o ad indossarla in modo non adeguato, ad esempio con il naso di fuori o con la mascherina che non copre completamente la parte inferiore del viso.

Nei giorni scorsi è stata trovata positiva al coronavirus una bambina che frequenta un asilo nel centro storico e due centri di preghiera musulmani sono stati chiusi per precauzione, sempre per casi di positività al covid 19.

Il numero dei casi di contagio preoccupa molto i sanitari, alle prese con un’impennata dei casi di positivià in tutta la Liguria ed in particolare a La Spezia e a Genova.

L’attenzione torna a puntare sul Salone Nautico organizzato nonostante molte perplessità da parte dei medici ma anche degli espositori.

Il timore è che l’affluenza di molti visitatori internazionali possa trasformarsi nell’occasione per veicolare inconsapevolmente il virus in un momento molto delicato e con l’autunno alle porte che potrebbe favorire l’aumento delle influenze e dei problemi respiratori con il brusco abbassamento delle temperature e l’arrivo del maltempo.

L’ordinanza del presidente di Regione Giovanni Toti prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico per tutte le 24 ore in una serie di vie del centro storico a ridosso del porto antico fino alla barriera dogana del porto, perché è lì che si concentra il più alto numero di contagi. L’obbligo non è previsto per le consumazioni al tavolo e nei dehors.

I locali che verranno sopresi con persone senza mascherine all’interno verranno chiusi da 5 a 30 giorni. Multe previste anche per coloro che verranno trovati senza mascherina. Una severità, come è stato sottolineato dal sindaco Bucci, che è utile per stroncare il cluster.

L’obbligo di indossarla vale nelle seguenti vie:

– Via Marinai d’Italia

– Via Fanti d’Italia

– Via Andrea Doria

– Via Balbi

– Piazza della Nunziata

– Via Paolo Emilio Bensa

– Largo Zecca

– Via Cairoli

– Piazza Della Meridiana

– Piazza Fontane Marose

– Via Garibaldi

– Via XXV Aprile

– Piazza Matteotti

– Via di Porta Soprana

– Via del Colle

– Via Ravasco

– Via Madre di Dio

In pratica un semicerchio che si chiude con il lato sud agli ingressi doganali del porto