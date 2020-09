Urbe – E’ stato ritrovato infreddolito e un pò spaventato ma in buone condizioni di salute il 77enne cercatore di funghi disperso da ieri pomeriggio nei boschi del passo del Faiallo, nel savonese.

L’uomo non dava notizie di sè da ieri e i parenti hanno chiamato i soccorritori che lo hanno cercato per tutta la notte.

Stamattina il ritrovamento e il soccorso. L’anziano cercafunghi è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno soccorso anche i tre cercafunghi dispersi nei boschi di Torriglia, nella serata di ieri. I fungaioli hanno dovuto chiedere aiuto dopo che uno dei tre si è ferito ad un piede e non riusciva a muoversi.

Gli amici gli sono rimasti accanto ed hanno chiamato i soccorsi fornendo le informazioni necessarie al recupero del ferito che è stato trasferito in elicottero in ospedale.

Si raccomanda la massima prudenza nei boschi in questa stagione di raccolta dei funghi e, in particolare, di addentrarsi nei boschi da soli o senza aver comunicato ai familiari il punto esatto dove ci si aventura.