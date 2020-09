Genova – Un anziano pensionato residente nel quartiere di Sampierdarena è stato “sedotto” e derubato da due donne avvenenti che lo hanno convinto ad invitarle in casa e poi, mentre una si intratteneva con lui, l’altra, con una scusa, lo ha derubato del denaro appena ritirato.

In manette sono finite in manette, arrestate dopo una veloce indagine condotta dalla polizia a seguito della denuncia dell’anziano.

Le due donne, 41 e 44 anni, cittadine rumene, molto avvenenti e pluripregiudicate per reati simili, sono state individuate nella zona della Fiumara e subito arrestate.

Il derubato le ha riconosciute come le autrici del furto.