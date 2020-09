Laigueglia – Incidente mortale sulla ferrovia Genova – Ventimiglia tra Laigueglia e Alassio, in provincia di Savona.

Per cause ancora da accertare un uomo è stato travolto da un treno all’altezza di un passaggio a livello.

La tragedia è avvenuta questa mattina, poco dopo le 5,30 per cause ancora da accertare.

La linea ferroviaria che collega Genova con il confine con la Francia è stata interrotta per consentire i soccorsi, ormai purtroppo inutili, e le indagini su quanto avvenuto.

Gravi i disagi per chi viaggia in treno sulla linea.

In corso verifiche e indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Trenitalia segnala problemi per i treni:

• IC 655 Ventimiglia (4:51) – Milano Centrale (9:00)

• IC 35509 Ventimiglia (6:41) – Roma Termini (15:00)

• R 2183/2184 Ventimiglia (5:09) – Milano Centrale (9:40)

• R 6170 Savona (5:03) – Ventimiglia (6:50)

• R 11341 Ventimiglia (5:30) – Genova Brignole (8:13)

• R 11233 Ventimilia (5:50) – Sestri Levante (9:28)

• R 33188 Savona (5:45) – Ventimiglia (7:45)

• R 11340 Genova Brignole (5:15) – Ventimiglia (8:03)