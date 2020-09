Genova – Momenti di paura, alcuni danni ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, per il passaggio di una tromba d’aria nella zona di Sturla.

Le forti raffiche di vento hanno causato danni e i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire in diverse zone del quartiere.

Un albero è caduto sulle auto in viale Bernabò Brea ma gli interventi hanno riguardato anche tegole strappate, vetrate infrante e rami pericolanti.

La tromba d’aria si è formata intorno all’una di notte e si è avvicinata pericolosamente alle abitazioni per poi dissolversi. Non prima di avere abbattuto scooter parcheggiati nella zona di via Sturla, via Isonzo e corso Europa.