Genova – La polizia locale ha controllato e sgomberato una palazzina occupata abusivamente in via Vezzani, nel quartiere di Rivarolo.

Questa mattina gli agenti del 5º distretto territoriale e dei reparti speciali Giudiziaria e Sicurezza urbana hanno sgomberato una palazzina di proprietà Anas, abusivamente occupata da sei persone.

L’intera operazione è avvenuta nel rispetto delle misure contro la diffusione del Covid. Gli occupanti irregolari della palazzina sono stati denunciati per “invasione di terreni o edifici”. Sono in corso accertamenti sull’identità delle persone e sulla regolare presenza sul territorio italiano.