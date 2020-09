Genova – Controlli serrati durante la Movida nel centro storico e, da lunedì, davanti alle scuole. Il sindaco Marco Bucci vara provvedimenti ancora più restrittivi dopo l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e di giorno, nel centro storico.

Nel fine settimana scattano controlli serrati alla Movida che attrae tanti giovani nel centro storico e da lunedì le forze dell’ordine presidieranno gli ingressi delle scuole per far rispettare il distanziamento e il divieto di assembramento e, laddove in vigore, l’obbligo di indossare le mascherine.

“Non possiamo parlare di tolleranza zero – ha detto il sindaco Bucci – ma faremo in modo che ci sia la più stretta osservanza dell’ordinanza”.

Niente più avvertimenti, quindi, per i genovesi “distratti” che non indossano la mascherina o la indossano nel modo sbagliato, più o meno furbescamente, ma scattano le multe da 400 euro.

Provvedimenti necessari ed invocati dalla maggior parte della popolazione anche in ragione del continuo aumento di nuovi casi di positività al coronavirus scoperti con i tamponi.

Mentre il fenomeno è in rallentamento a La Spezia, dove sono in vigore provvedimenti ben più restrittivi come la chiusura delle scuole, a Genova i casi aumentano con preoccupante puntualità.