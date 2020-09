Genova – Ha esploso un colpo di pistola al culmine di una lite condominiale ed ha ferito il contendente ad un orecchio. Poteva avere ben altro finale la violenta lite scoppiata in un condiminio di via Novella, nella zona collinare tra Prà e Voltri, nel ponente genovese.

Per motivi ancora in via di accertamento è scoppiata una lite tra due uomini che è sfociata in una rissa.

Una delle due persone coinvolte ha estratto una pistola e ha sparato un colpo ferendo il rivale ad un orecchio.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e le forze dell’ordine ed è stato soccorso il ferito e trasportato in ospedale per precauzione.

La pistola è stata subito sequestrata e sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.