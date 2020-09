La Spezia – Scuole di ogni ordine e grado al via dopo ben 7 mesi di chiusura. Gli studenti possono tornare nelle loro classi per decisione della Regione Liguria dopo il rinvio causato dall’impennata di casi di coronavirus delle ultime settimane.

Un inizio tra le polemiche e dopo le proteste dei genitori degli alunni che si domandavano perché diversi tipi di aggregazione – come gli eventi legati allo sport – fossero possibili mentre i ragazzi non potevano andare a scuola.

Oggi primo giorno di scuola, dunque, anche a La Spezia anche se la situazione contagi è tutt’altro che risolta.

I genitori si augurano che vengano messe in campo tutte le misure necessarie per far rispettare gli obblighi di distanziamento e di uso delle mascherine per evitare che tra pochi giorni si torni ad una nuova emergenza.