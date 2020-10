Genova – Grave incidente causato da alcuni cinghiali sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce.

Intorno alle 4 della scorsa notte due persone hanno perso la vita ed una terza ha riportato gravi ferite nell’impatto dell’auto sulla quale viaggiavano con un gruppo di cinghiali che camminava sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Ghemme in direzione Gravellona Toce.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Al momento non si registrano disagi per il traffico e sono in corso le verifiche per accertare il punto di ingresso degli animali in autostrada.