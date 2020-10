Savona – Un nuovo focolaio di infezione (cluster) da coronavorus individuato in una casa di riposo del savonese.

La notizia è stata diffusa in serata e conferma le voci che già da alcune ore circolavano su un possibile nuovo focolaio presente nella zona di Savona.

Le analisi hanno portato alla scoperta di ben 23 persone risultate positive al coronavirus ma completamente asintomatici e quindi potenzialmente contagiosi ma senza sintomi.

Si tratta di 15 ospiti della struttura per anziani e di 8 persone che lavorano nella struttura.

Nessuna delle persone positive è stata trasferita in ospedale ma è scattata l’emergenza e tutte le persone che hanno avuto contatti con la struttura sono ora sotto esame così come le persone con cui a loro volta sono entrate in contatto.

Secondo le autorità sanitarie non dovrebbe esserci pericolo di “fuga” del virus ma l’episodio, ancora una volta, evidenzia come la situazione sia tutt’altro che sotto controllo e come il virus possa essere molto più presente sul territorio rispetto a quanto già scoperto sino ad ora.

Dopo i messaggi rassicuranti delle settimane scorse, infatti, sono già emersi due importanti focolai di infezione a La Spezia e poi a Genova e ora si teme un nuovo picco di positivi nella zona di Savona e provincia.