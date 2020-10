Imperia – E’ salito a cinque il numero dei corpi senza vita recuperati sulle spiagge del ponente ligure dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Non risultano dispersi nella zona e si pensa possano essere alcune delle 12 persone disperse nel territorio francese della regione di Nizza o migranti accampati nel greto del fiume Roja come avviene ormai da diversi anni per le persone che tentano di varcare il confine con la Francia illegalmente.

Nelle ore della piena del torrente alcuni testimoni avevano sentito delle urla provenire proprio dalla piana del greto del corso d’acqua.

Il primo corpo è stato ritrovato ieri mattina in località Tre Ponti di Sanremo. Una persona che camminava sulla spiaggia ha rinvenuto il cadavere tra i detriti trascinati dalle onde del mare.

Il secondo corpo è stato ritrovato sula spiaggia Oberdan a Ventimiglia mentre il terzo

è stato rinvenuto proprio lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia.

Un quarto cadavere è stato ritrovato e recuperato in serata e nuovamente nella zona di Tre Ponti, sempre a Sanremo a breve distanza da dove era stato individuato il primo cadavere.

Il quinto corpo senza vita è affiorato lungo la costa nella zona di Santo Stefano al Mare, sempre nell’imperiese. Si tratterebbe di una donna.