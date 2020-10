Genova – Partenza in salita per la campagna di vaccinazione anti influenza in Liguria. Nel capoluogo ligure sono già roventi i centralini del Cup e prenotare una vaccinazione, anche per le categorie a rischio, è come giocare alla roulette.

Telefonando ai numeri indicati nella campagna informativa, infatti, ci si imbatte in operatori che forniscono informazioni diverse.

C’è chi sostiene che non sia possibile prenotare, chi parla di carenza di dosi di vaccino nonostante la Regione Liguria abbia comunicato di averne acquistate 500mila dosi (su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone) e, ancora, che occorre attendere almeno sino a fine mese per potersi vaccinare perché le prenotazioni sarebbero già oltre la capacità prevista.

A lasciare con l’amaro in bocca chi chiama i centralini è soprattutto l’impressione di disorganizzazione di “casualità” della risposta.

Persone che hanno richiamato dopo una telefonata al limite del paradossale, hanno ottenuto invece risposte chiare e puntuali che hanno condotto alla soluzione del “disagio”.

Difficile trovare posto prima del 29 ottobre anche per le categorie più a rischio come bambini, anziani e persone con malattie croniche. Non è chiaro se la motivazione sia l’enorme mole di richieste o la difficoltà ad organizzare la campagna anti influenzale iniziata, di fatto, un mese prima del “normale”.

Ecco come e dove prenotare attraverso il CUP per categorie a rischio

Per favorire l’accesso alla vaccinazione, a partire da quest’anno, in Liguria è prevista anche la possibilità di prenotare la vaccinazione antinfluenzale attraverso il numero verde regionale Cup Liguria 800 098 543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18) oltre che nelle farmacie territoriali oppure presso gli sportelli Cup presenti nei distretti sanitari e negli ospedali, esclusivamente per l’utenza che rientri nelle fasce di età e categorie per cui è prevista la vaccinazione gratuita e che non abbia effettuato la prenotazione presso il proprio medico.

ASL5 La Spezia: Al posto del Cup regionale, il numero dedicato è quello del call center aziendale 0187 – 533920 che sarà operativo dal 7 ottobre (dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30 e 14.00 – 17.30 e il sabato 9 – 12.30).

Donatori di sangue

Anche i donatori di sangue saranno sensibilizzati al tema della vaccinazione antinfluenzale, che sarà loro offerta attivamente e gratuitamente: l’invito è di contattare la propria associazione o il centro trasfusionale di riferimento per l’erogazione del vaccino che consentirà la tutela della loro salute e potrà così contribuire a ridurre eventuali carenze di sangue.

ASL 1 Imperia

Modalità di prenotazione:

1) tramite CUP

Sedi ambulatori dedicati per vaccinazione antinfluenzale, solo su appuntamento:

· Imperia – Palasalute via L. Acquarone 9 (1°piano)

· Diano Marina – via XX Settembre, 9

· Pontedassio (presso Distretto sanitario) – via Garibaldi154

· Pieve di Teco (presso Distretto sanitario) – via Vittorio Veneto 2

· Sanremo – Via Fiume 30

· Arma di Taggia – Via N. Pesce 35

· Ventimiglia – via Basso, 2

Informazioni: URP (Ufficio relazioni con il Pubblico): urp@asl1.liguria.it, 0184 536 656 – Whatsapp e Telegram 338 297 8341

ASL 2 Savona

Modalità di prenotazione:

1) tramite CUP

2) prenotazione tramite mail (influenza@asl2.liguria.it) indicando nome, cognome, data nascita, codice fiscale, eventuali patologie di rischio e/o lavori a rischio, recapito telefonico

3) Prenotazione telefonica ai seguenti numeri:

per i distretti Savona e Carcare: 0198405405 (dal lunedì al giovedì 08.30 – 12.30, martedì e mercoledì 14 -17);

per i distretti Loano e Albenga: 0182546253 (dal lunedì al venerdì 08.30 – 12.30)

ASL 3 Genova

Modalità di prenotazione:

1. tramite CUP

2. presso punti di prenotazione CUP distrettuali

3. presso farmacie e medici aderenti al servizio CUP

I vaccini sono somministrati da:

1)Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta presso i propri studi, in locali esterni messi a disposizione dalla ASL o a domicilio nel caso di pazienti allettati o impossibilitati a deambulare. Ogni medico si organizzerà in autonomia anche per l’eventuale indirizzamento dei propri assistiti alla sede distrettuale presso la quale lo stesso vaccinerà.

2)Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL3 in ambulatori Distrettuali specificatamente dedicati, aperti dal 5 ottobre al 22 dicembre 2020 con accesso che, causa emergenza COVID, avverrà esclusivamente tramite appuntamento CUP.

3)Comunità per disabili e anziani.

Sedi ambulatori dedicati per vaccinazione antinfluenzale, solo su appuntamento (giorni e orari di apertura nell’allegato):

• Prà “Villa de’ Mari” Via de’ Mari, 1b 2° piano (stanza 15)

• Pegli Palazzo della Salute Via Pegli, 41 unico 2° piano (stanza 28)

• Sestri Ponente ex Manifattura Tabacchi Via Soliman, 7 piano terra (stanza 9)

• Sampierdarena Palazzo della Salute “Fiumara” Via Operai,80 1° piano (stanza 35)

• Bolzaneto Via Bonghi, 6 – 3° piano (stanza 3)

• S. Fruttuoso Via Archimede,30/A 1° piano (stanza 35)

• Struppa Palazzo della Salute “Doria” Via Struppa, 150 piano terra – (stanza 3)

• Quarto Via Maggio, 6 – 1° piano (stanza B)

• Recco ex Ospedale Recco Via Bianchi, 1 piano terra (stanza 15)

Informazioni:

Strategie Vaccinali tel. 010-8498646 mail: vaccinazioni@asl3.liguria.it

Uffici Relazioni con il pubblico: mail: Urp@asl3.liguria.it;

telefoni:

via Assarotti: tel. 010 849 7581 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14

via Camozzini (Voltri) tel. 010 849 9068/9052 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30

via Bonghi (Bolzaneto): tel. 010 849 9482 – 010 849 9461 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13

Fiumara: tel. 010 849 7066/7054//7251dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14

Ospedale Villa Scassi: tel. 010 849 2415 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30.

Via Bertani: 010 849 7232/8023/7589/7614 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 14

ASL 4 Chiavari

Qui tutte le info: http://www.asl4.liguria.it/2020/10/03/campagna-di-vaccinazione-antinfluenzale-2020-2021/

Modalità di prenotazione:

1. tramite Cup regionale

2. Tramite medico o pediatra di famiglia

Sedi ambulatori per vaccinazione antinfluenzale, solo su appuntamento:

• Chiavari in Via G.B. Ghio, 9, presso il Centro Prelievi

• Ospedale di Rapallo Via San Pietro presso il Centro prelievi

• Ospedale di Sestri Levante Via Terzi presso il Centro prelievi

• Santa Margherita Ligure in Via Roma, 7

• Borzonasca Polo sanitario in via Roma, 4

• Cicagna Polo sanitario di Monleone in Via Pian Mercato, 16

• Rezzoaglio Polo Sanitario di Corso Marconi, 45

• Varese Ligure Polo sanitario di Piazza Pieve

È necessario accedere presso i Centri vaccinali dell’ASL muniti del modulo di TRIAGE PRE-VACCINAZIONI debitamente compilato scaricabile dal sito al link: http://www.asl4.liguria.it/wp-content/uploads/2020/09/pretriagevaccinazione.pdf

Informazioni: URP Ufficio relazioni con il pubblico 0185 329316

ASL 5 La Spezia

Modalità di prenotazione

1) Attraverso il Call Center aziendale al numero 0187 – 533920 operativo dal 7 ottobre 2020 dal lunedì al venerdì (9.00 – 12.30 e 14.00 – 17.30) e il sabato (9 – 12.30)

2) In alternativa, gli utenti potranno rivolgendosi direttamente al proprio medico/pediatra di famiglia che effettuerà le vaccinazioni presso il proprio studio medico o presso ulteriori sedi predisposte da ASL5 o altre sedi destinate a tale attività. L’erogazione delle vaccinazioni avverrà dal 12 ottobre al 20 dicembre.

Informazioni: ASL5 ha predisposto un indirizzo e-mail (vaccinazioni2020@asl5.liguria.it) per poter richiedere informazioni sulla campagna antinfluenzale 2020-2021.

Sedi ambulatori per vaccinazione antinfluenzale, solo su appuntamento (giorni e orari di apertura nell’allegato):

• Levanto San Nicolò, via Nostra Signora della Guardia

• Ceparana, piazza IV Novembre 34

• La Spezia, Igiene e Salute pubblica via Fiume 137

• La Spezia ex deposito Fitram Biblioteca Civica Beghi, Via Canaletto 100

• La Spezia, Bragarina Via Sardegna 45

• Lerici, Poliambulatorio via Gerini 14 e 22

• Sarzana Igiene e Salute pubblica Via Paci 1 piano terra

• Sarzana, pubblica assistenza la Misericordia e Olmo Via Falcinello 1

• Sarzana Casa della Salute via Paci 1