Genova – Cresce ancora e con numeri che preoccupano i sanitari i nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono 176 con 3.726 tamponi effettuati su una popolazione di 1 milione e 500mila persone.

Diffusione in aumento in tutta Italia dove, in un solo giorno i nuovi casi scoperti sono quasi mille.

Ancora una volta si registra a Genova il picco maggiore per quanto riguarda la Liguria, con 131 nuovi casi di contagio dove è ormai evidente che difficilmente si può limitare l’area di emergenza al solo centro storico.

A preoccupare sono anche gli 11 casi dell’imperiese e i 13 del savonese mentre La Spezia resta stabile con 17 persone risultate positive al contatto con il coronavirus.

Due i decessi nelle ultime 24 ore:

• un uomo di anni 77 deceduto il 5/10 all’ospedale di Sanremo

• una donna di anni 93 deceduta 06/10 all’ospedale di Sarzana

Cresce anche il numero dei nuovi ricoveri in ospedale. Sono 19 nelle ultime 24 ore con 5 nuovi pazienti all’ospedale San Martino di Genova

Questo il dettaglio:

• ASL 1 Imperia: 11

6 contatto di caso confermato

5 attività di screening

• ASL 2 Savona: 13

9 contatto di caso confermato

4 attività di screening

• ASL 3 Genova: 131

78 contatto di caso confermato

53 attività di screening

• ASL 4 Chiavari: 4

1 contatto di caso confermato

3 attività di screening

• ASL 5 La Spezia: 17

11 contatto di caso confermato

6 attività di screening

TOTALE tamponi effettuati 332.815 3.726

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 14.322 176

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.956 34

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 12.366 142

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3.721 126

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

PROVINCIA

SAVONA 257

LA SPEZIA 1.007

IMPERIA 241

GENOVA 1.807

Residenti fuori Regione/Estero 117

altro/in fase di verifica 292

TOTALE 3.721

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 220 24 19

ASL1 13 0 1

ASL2 18 1 1

Ospedale Policlinico San Martino 52 12 9

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 37 4 0

Ospedale Gaslini 8 0 0

ASL3 globale 33 0 5

ASL 3 Villa Scassi 33 0 5

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 8 0 2

ASL4 Sestri Levante 8 0 2

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 globale 51 7 1

ASL5 Sarzana 51 7 1

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 1.812 (+88)

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8.987 (+48)

Deceduti: 1.614 (+2)

• Uomo di anni 77 deceduto il 5/10 ospedale Sanremo

• Donna di anni 93 deceduta 06/10 ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 767

ASL 2 504

ASL 3 1.147

ASL 4 322

ASL 5 720

Liguria 3.460