Genova – Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del Bisagno e l’avanzamento del cantiere ha portato a una nuova viabilità nella zona di Brignole.

Da domani, giovedì 15 ottobre, saranno infatti attuate delle modifiche alla circolazione stradale per l’entrata in funzione del cantiere che interesserà tutta la zona di piazza delle Americhe.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, in via Invrea sarà sistemato un parcheggio taxi provvisorio, questo porterà a una strettoia della sede stradale.

Nel tratto a monte di Viale Duca d’Aosta saranno sempre presenti re corsie mentre un nuovo semaforo regolerà il transito per l’imbocco di via Canevari.

Tre corsie anche per il tratto finale di via Tolemaide, una per la svolta in via Canevari e due per continuare in direzione centro.

Il nuovo assetto della viabilità porterà modifiche anche nella circolazione dei mezzi pubblici.

Da domani, infatti, le linee 36, 606 e 607 si muoveranno come indicato.

Direzione ponente: i bus, giunti in fondo a Corso Buenos Aires proseguiranno per via Cadorna, via XX Settembre dove riprenderanno il regolare percorso, in direzione levante, invece, il percorso non subirà modifiche.