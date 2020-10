Genova – Questa notte i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno arrestato un ragazzo di 28 anni ed un uomo di 47, entrambi senza fissa dimora, per i reati di furto aggravato e resistenz aa Pubblico Ufficiale, denunciandoli entrambi per il possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e, solo il 47enne, per la violazione della normativa sull’immigrazione. Quest’ultimo è stato anche sanzionato per possesso di sostanza stupefacente.

L’intervento della Polizia è stato richiesto da un cittadino che aveva sorpreso i due mentre sfondavano con un calcio la porta d’ingresso di un negozio di frutta e verdura per poi uscirne pochi attimi dopo con alcuni capi d’abbigliamento sotto braccio.

Grazie all’accurata descrizione fornita dal testimone, gli agenti hanno rintracciato i due ladri mentre ancora si trovavano nei pressi, intenti a contare il bottino costituito da numerose monetine, per una somma complessiva di 275 euro. Da un controllo più approfondito è stato altresì rinvenuto, a carico, del marocchino un cacciavite e, a carico del tunisino, un coltello, un involucro contenente sostanza stupefacente e gli indumenti sottratti dal negozio (4 giubbotti).

Entrambi i soggetti hanno opposto una violenta resistenza al controllo con calci e pugni, rendendo necessario l’uso dello spray capsicum. Una volta accompagnati in Questura sono emersi numerosi precdenti specifici a carico del 47enne, un tunisino risultato peraltro irregolare poiché inottemperante ad un ordine del Questore a lasciare il territorio entro 5 giorni.

Saranno giudicati entrambi questa mattina con rito direttissimo.