Genova – Dovrà rispondere di guida pericolosa, aggressione e lesioni aggravate il 18enne bloccato ieri pomeriggio in via Accinelli, nell’elegante quartiere di Castelletto, al termine di una violenta colluttazione con una persona intervenuta per rimproverarlo di essere passato a tutta velocità con lo scooter davanti alla scuola e in orario di uscita degli studenti.

L’episodio è avvenuto davanti ad una scuola elementare e il ragazzo è arrivato a forte velocità effettuando una frenata d’emergenza vicino ad alcuni bambini.

Un genitore che lo ha rimproverato è stato insultato e il ragazzo ha mostrato il dito medio ad altre persone che sono intervenute quando gli animi si sono surriscaldati.

Quando poi è scoppiata una colluttazione con un genitore infuriato, il ragazzo ha colpito con un pugno al viso una donna intervenuta per separarli e l’ha poi colpita alla testa con il casco per poter fuggire.

Fortunatamente l’intervento di una volante ha riportato la situazione alla calma e il giovane è stato denunciato.