Genova – Un veicolo in avaria sta provocando non pochi disagi alla circolazione veicolare in Sopraelevata.

Il mezzo, bloccato sulla carreggiata in direzione levante, verso il centro cittadino, sta causando lunghe code e incolonnamenti di veicoli sull’elicoidale e all’uscita dell’autostrada Genova Ovest.