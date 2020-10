La Spezia – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella darsena di Fossamastra per soccorrere un automobilista finito in mare con la propria vettura.

Probabilmente a causa di una manovra errata, l’auto si è ribaltata finendo in mare: il fondale basso ha evitato l’affondamento ed il conducente è riuscito a mettersi in salvo con l’aiuto di alcuni passanti.

I Vigili del Fuoco si sono occupati del recupero e messa in sicurezza dell’auto.

(Foto dei Vigili del Fuoco)