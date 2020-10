Genova – Ancora un fine settimana nero per il traffico autostradale della Liguria con code segnalate sulle principali direttrici lungo le Riviere e sui percorsi per il nord Italia.

Lunghe code e rallentamenti soprattutto sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Spotorno e Savona e tra Varazze e l’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce.

Rallentamenti anche sulla A12 Genova – Livorno in direzione del capoluogo ligure e all’allacciamento tra la A12 e la A7 Genova – Milano.