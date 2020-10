Genova – Verranno ascoltati dal magistrato che segue il caso i componenti della famiglia della Valbisagno dove una ragazza di 17 anni accusa il padre di averla molestata sessualmente per anni.

Un’accusa terribile lanciata durante un intervento della polizia per un caso di maltrattamento. La madre della ragazza aveva chiamato la polizia perché il marito e padre della giovane, l’aveva schiaffeggiata durante una lite.

All’arrivo degli agenti, però, la ragazza ha dichiarato di essere stata vittima di attenzioni particolari da parte del padre che più volte l’avrebbe molestata nel corso degli anni.

Un’accusa terribile e che va ben oltre gli schiaffi presi e che necessita di un’indagine attenta e delicata.

Il padre della ragazza è stato allontanato immediatamente dall’abitazione e verrà iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale ma ovviamente potrà portare elementi di prova e dimostrare la sua reale posizione.

Nelle prossime ore verrà nuovamente ascoltata la ragazza in ambiente protetto e con la massima cautela e delicatezza perché dovrà fornire eventuali prove e comunque ricostruire gli episodi in cui sarebbe stata vittima di abusi.

Ruolo delicato anche quello della madre che potrebbe confermare o meno la versione della figlia ma, soprattutto, chiarire se, nel corso del tempo, abbia o meno capito cosa succedeva in casa e se si sia accorta di qualcosa o, ancora, se la ragazza avesse raccontato qualcosa utile alle indagini.