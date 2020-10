Alassio (Savona) – Sette persone sono state arrestate dai Carabinieri di Alassio per aver tentato di uccidere una donna che si era rifiutata di sposare uno straniero irregolare.

Tutto è partito da un finto matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare nel marzo scorso tra una ragazza italiana e un cittadino marocchino irregolare che voleva regolarizzare la sua posizione.

Per il finto matrimonio era stata pattuita una cifra ci 5mila euro, di cui 2mila versati in anticipo.

A far saltare l’accordo è stato lo scoppio della pandemia che ha poi generato una serie di altre criticità tra i due.

I Carabinieri, durante le indagini, hanno scoperto un’organizzazione in cui erano coinvolte altre persone, responsabili a vario titolo di diversi reati quali spaccio di stupefacenti, tentata estorsione nei confronti della sposa e tentativo di omicidio verso la ragazza con una overdose per vendicarsi del non rispettato accordo matrimoniale.

Nel corso dell’operazione, che ha visto partecipare tutta la compagnia dei Carabinieri di Alassio e quella di Albenga con il nucleo cinofili e con gli elicotteristi del 15 NEC, sono state arrestate 7 persone. 6 sono state tradotte in carcere mentre per una sono stati disposti i domiciliari.