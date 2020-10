Genova – Un’auto in corsa è piombata su un gruppo di ragazzi che si trovavano in piazza Pedegoli, a Quezzi, travolgendoli e ferendo in maniera grave due ragazze, tra cui una incinta.

E’ accaduto ieri sera intorno alle 23.00.

Stando a quanto finora riportato dai numerosi presenti all’incidente, un’auto di grossa cilindrata stava percorrendo la strada a forte velocità quando, all’altezza di una curva, è finita dritta contro le protezioni della piazzetta, sfondandole e travolgendo il gruppetto di ragazzi.

Almeno sei i giovani feriti, due di loro in maniera grave: si tratta di una giovane che ha rischiato l’amputazione della gamba e di una ragazza incinta, sulle cui condizioni ancora non si hanno notizie.

Soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti tempestivamente sul posto, i feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso con codici di varia gravità.

Il conducente del veicolo, dopo aver travolto i ragazzi, avrebbe ripreso la sua corsa, scappando a folle velocità.

Gli uomini della Polizia Locale si sono messi sulle sue tracce e lo avrebbero fermato in corso Sardegna.

Sembra si tratti di un giovane di 23 anni residente a Marassi, identificato dalle testimonianze dei presenti al momento dell’incidente.

Gli uomini della Locale hanno effettuato i rilievi del caso e nelle prossime ore ricostruiranno l’esatta dinamica dell’incidente.

Da mesi gli abitanti della zona di Marassi e di Quezzi segnalano una possibile attività di corse organizzate tra moto e auto per le vie del quartiere.

Auto “preparate” e con assetti sportivi molto accentuati attraversano le vie dei due quartieri e, di notte, le vie che più si prestano alle corse vengono utilizzate per circuiti nei quali moto e auto si sfidano in folli corse.

Analogo fenomeno era già stato “scoperto” a Quarto Alta e potrebbe trattarsi dello stesso gruppo di persone che girano per la città alla ricerca di luoghi adatti a “sfidarsi”.

A Marassi i “luoghi di ritrovo” sono quelli di piazza Galileo Ferraris e viale Bracelli e spesso, la notte, gruppi di auto e moto partono dalla piazza davanti alla scuola, a Marassi bassa, per poi salire in via Bertuccioni (passando davanti alla locale sezione della polizia locale), via Robino e vie della zona del “Biscione” per poi discendere a folle velocità lungo viale Virginia Centurione Bracelli e tornare al punto di partenza in piazza Galileo Ferraris.