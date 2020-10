Ben 419 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria con tamponi quasi dimezzati nel fine settimana (2.519 su una popolazione residente di 1 milione e 500mila persone).

Non rallenta la diffusione del virus in Liguria nonostante le precauzioni messe in atto e in attesa degli esiti di quelle introdotte con il nuovo Dpcm del Governo.

Tredici le vittime nelle ultime ore. Si tratta di:

un uomo di 85 anni deceduto il 22/10/2020 all’ospedale San Paolo Savona

una donna di 61 anni deceduta il 23/10/2020 al San Martino

un uomo di 76 anni deceduto il 23/10/2020 al San Martino

un uomo di 71 anni deceduto il 23/10/2020 al San Martino

una donna di 85 anni deceduta 23/10/2020 al San Martino

un uomo di 88 anni deceduto il 24/10/2020 al San Martino

un uomo di 58 anni deceduto il 24/10/2020 al San Martino

una donna di 80 anni deceduta il 24/10/2020 al San Martino

una donna di 82 anni deceduta il 24/10/2020 al San Martino

un uomo di 77 anni deceduto il 24/10/2020 al San Martino

un uomo di 77 anni deceduto il 24/10/2020 al San Martino

un uomo di 72 anni deceduto il 24/10/2020 al San Martino

un uomo di 69 anni deceduto il 24/10/2020 ad Imperia

Questi i contagi delle ultime ore:

ASL 1 Imperia: 31

12 contatti caso confermato

18 attività screening

1 strutture sociosanitarie

ASL 2 Savona: 63

33 contattI caso confermato

30 attività screening

ASL 3 Genova: 208

75 contatti caso confermato

105 attività screening

28 settore sociosanitario

ASL 4 Chiavari: 12

5 contatti caso confermato

9 attività screening

ASL 5 La Spezia: 103

30 contatto caso confermato

45 attività screening

28 settore sociosanitario

ecco il dettaglio dei dati diffusi oggi

TOTALE tamponi effettuati 412.289 (+2.519)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 23.470 (+419)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.775 (+37)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 20.695 382

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 11.798 401

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1122

LA SPEZIA 1314

IMPERIA 809

GENOVA 7663

Residenti fuori Regione/Estero 265

altro/in fase di verifica 625

TOTALE 11798

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 834 46 97

ASL1 53 3 6

ASL2 70 3 6

Ospedale Policlinico San Martino 249 12 16

Ospedale Evangelico 33 4 20

Ospedale Galliera 139 7 22

Ospedale Gaslini 18 0 -4

ASL3 globale 144 8 18

ASL 3 Villa Scassi 144 8 18

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 66 3 2

ASL4 Sestri Levante 54 0 5

ASL4 Lavagna 12 3 -3

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 62 6 11

ASL5 Sarzana 62 6 11

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 5608 309

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9968 5

Deceduti* 1704 13

*Dettaglio

data decesso sesso età luogo

22/10/2020 M 85 ASL2-San Paolo Savona

23/10/2020 F 61 San Martino

23/10/2020 M 76 San Martino

23/10/2020 F 71 San Martino

23/10/2020 F 85 San Martino

24/10/2020 M 88 San Martino

24/10/2020 M 58 San Martino

24/10/2020 F 80 San Martino

24/10/2020 F 82 San Martino

24/10/2020 M 77 San Martino

24/10/2020 M 77 San Martino

24/10/2020 M 72 San Martino

24/10/2020 M 69 ASL1

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 940

ASL 2 1841

ASL 3 1581

ASL 4 549

ASL 5 761

Liguria 5672