La Spezia – Una squadra di Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questa la notte appena trascorsa per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Carducci e via Giulio della Torre.

Per dinamiche ancora in fase di accertamento, due auto che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate ed una delle due è andata ad arrestare la propria corsa contro il guard rail che divide la carreggiata dal marciapiede di via Carducci.

Nonostante l’urto sia stato molto violento tutti gli occupanti delle auto hanno riportato solo lievi ferite.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le vetture ed hanno tagliato il guard rail con delle cesoie idrauliche in modo da liberare l’auto che ci si era incastrata.

Sul posto anche la Polizia di Stato e personale sanitario con una ambulanza.