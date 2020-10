Chiavari – Aveva trasformato un armadio della sua abitazione in una serra perfettamente funzionante e predisposta per la coltivazione della marijuana.

Un 43enne è finito nei guai ieri pomeriggio dopo un controllo dei poliziotti del Commissariato Chiavari che lo hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Gli agenti, grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato strani movimenti fra le abitazioni di corso Dante, hanno predisposto alcuni servizi di appostamento e di controllo, i cui esiti hanno portato all’abitazione del 43enne.

Ieri pomeriggio, durante la perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati 143 grammi di marijuana e 4 rigogliose piante di cannabis alte circa 17 cm, interrate in vasi custoditi in un’apposita serra allestita all’interno di un armadio nell’ingresso, corredata da ventilatore, aspiratore e lampada.

Tutto il materiale è stato sequestrato.