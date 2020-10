Genova – Tenere a casa il più possibile gli ultra 75enni ed evitare che frequentino luoghi affollati e situazioni “a rischio”.

L’appello è stato lanciato questa sera dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commentando i dati, allarmanti, sull’epidemia di coronavirus.

“I pazienti più fragili sono quello over 75 anni e quelli con malattie croniche e gravi – ha detto Toti – e per proteggerli occorre difenderli da tutte le situazioni a rischio. Evitino i luoghi affollati e si proteggano evitando i contatti “spericolati” in qualsiasi modo”.

Nelle ultime 24 ore sono 1.127 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore e sono 14 le persone che hanno perso la vita per causa del coronavirus – covid 19 negli ultimi giorni.