Genova – “Coprifuoco” esteso su tutto il territorio del Comune di Genova e non solo nelle quattro zone rosse sorvegliate speciali nelle scorse settimane.

Questa l’intenzione del sindaco Marco Bucci che si prepara a firmare un’ordinanza per limitare gli spostamenti della popolazione.

Dalle 21.00 alle 6.00, infatti, sarà fatto divieti di spostamento se non per andare a casa, al lavoro o nei negozi regolarmente aperti secondo le ordinanze.

La notizia di un possibile coprifuoco è arrivata durante il punto stampa dell’emergenza Coronavirus ieri sera alla sala della Trasparenza nel palazzo della Regione.

Bucci ha aggiunto: “Mi sono arrivate tantissime segnalazioni nel weekend non tanto di assembramenti, ma di gente che addirittura ballava per strada. Non è più accettabile”.