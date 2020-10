Genova – Non accenna a rallentare il contagio in Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 926 i nuovi contagi.

Una situazione che non sembra conoscere miglioramento e che continua a preoccupare non poco, mentre si attende che i provvedimenti del Dpcm e le ordinanze della Regione e dei vari comuni sortiscano l’effetto di mitigazione che in tanti auspicano per scongiurare un eventuale lockdown.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati altri 15 decessi, per un numero totale di vittime da inizio pandemia di 1.733.

Di seguito il dettaglio dei contagi nelle singole Asl:

Asl1: 77 (33 contatti caso confermato, 44 attività screening)

Asl2: 65 (35 contatto caso confermato, 24 Attività screening, 5 settore sociosanitario, 1 rientro viaggio)

Asl3: 682 (236 contatto caso confermato, 412 attività screening, 34 settore sociosanitario)

Asl4: 11 (3 contatto caso confermato, 8 attività screening)

Asl5: 91 (38 contatto caso confermato, 53 attività screening)

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone. Nello specifico, i decessi di oggi riguardano: Una donna di 88 anni deceduta all’ospedale Galliera di Genova il 25/10/2020 Una donna di 84 anni deceduta al Villa Scassi di Genova il 26/10/2020 Un uomo di 57 anni deceduto al Villa Scassi di Genova il 26/10/2020 Un uomo di 80 anni deceduto al Villa Scassi di Genova il 26/10/2020 Un uomo di 73 anni deceduto al San Martino di Genova il 26/10/2020 Un uomo di 94 anni deceduto al San Martino di Genova il 26/10/2020 Un uomo di 89 anni deceduto al San Martino di Genova il 26/10/2020 Un uomo di 88 anni deceduto al San Martino di Genova il 26/10/2020 Una donna di 81 anni deceduta al San Martino di Genova il 26/10/2020 Una donna di 77 anni deceduta al San Martino di Genova il 26/10/2020 Un uomo di 85 anni deceduto al San Paolo di Savona il 26/10/2020 Una donna di 95 anni deceduta al Galliera di Genova il 27/10/2020 Un uomo di 83 anni deceduto al San Martino di Genova il 27/10/2020 Una donna di 90 anni deceduta al San Martino di Genova il 27/10/2020 Una donna di 85 anni deceduta al San Martino di Genova il 27/10/2020