La seconda ondata di contagi da coronavirus non accenna a rallentare e cresce la preoccupazione del personale sanitario degli ospedali alle prese con picchi di nuovi ricoveri che potrebbero portare presto in sofferenza l’intero sistema.

Nelle ultime ore sono 1.127 i nuovi contagi e nell’ultimo bollettino sanitario diffuso ieri sera erano registrati ben 14 nuovi decessi.

Ancora una volta è la città di Genova a far registrare il dato peggiore con 877 contagi e 11 decessi.

A preoccupare i sanitari anche il picco di La Spezia che fa registrare ben 130 nuovi contagi.

In Italia sono 21.994 i nuovi contagi con 174.398 tamponi e si registrano purtroppo 221 decessi collegati all’infezione da coronavirus-covid 19

Questo il dettaglio dei nuovi positivi in Liguria:

• ASL 1 Imperia : 68

30 contatti caso confermato

38 attività screening

• ASL 2 Savona: 25

12 contatto caso confermato

13 Attività screening

• ASL 3 Genova: 877

1 rientro da viaggio

362 contatto caso confermato

479 attività screening

35 settore sociosanitario

• ASL 4 Chiavari: 27

12 contatto caso confermato

15 attività screening

• ASL 5 La Spezia: 130

39 contatto caso confermato

81 attività screening

10 settore sociosanitario

Ed ecco i dati diffusi da Alisa per il Ministero della Salute

TOTALE tamponi effettuati 418.646 (+6.357)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 24.597 (+1.127)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.834 (+59)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 21.763 (+1.068)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12.119 (+321)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1.072

LA SPEZIA 1.365

IMPERIA 761

GENOVA 8.034

Residenti fuori Regione/Estero 274

altro/in fase di verifica 613

TOTALE 12.119

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 882 45 (+48)

ASL1 64 3 (+11)

ASL2 72 3 (+2)

Ospedale Policlinico San Martino 257 12 (+8)

Ospedale Evangelico 44 5 (+11)

Ospedale Galliera 139 7 0

Ospedale Gaslini 19 0 (+1)

ASL3 globale 147 7 (+3)

ASL 3 Villa Scassi 147 7 3

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 73 2 7

ASL4 Sestri Levante 58 0 4

ASL4 Lavagna 15 2 3

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 67 6 5

ASL5 Sarzana 67 6 5

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 6.075 (+467)

TOTALE GUARITI 10.760 *792

Deceduti** 1.718 14

*l’incremento del valore deriva dal recepimento della circolare del Ministero della salute riguardante “le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena”. Non è più necessario il doppio tampone per confermare la guarigione (ne è previsto uno)

**dettaglio

data decesso sesso età luogo decesso

1 23/10/2020 F 89 Galliera

2 24/10/2020 M 92 ASL2-San Paolo Savona

3 24/10/2020 F 101 asl 4

4 24/10/2020 M 85 Galliera

5 24/10/2020 M 86 Galliera

6 25/10/2020 M 77 ASL3-Villa Scassi

7 25/10/2020 M 62 ASL3-Villa Scassi

8 25/10/2020 M 96 ASL3-Villa Scassi

9 25/10/2020 F 80 San Martino

10 26/10/2020 M 64 San Martino

11 26/10/2020 M 76 San Martino

12 26/10/2020 M 87 San Martino

13 26/10/2020 M 80 San Martino

14 26/10/2020 M 95 ASL5-Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 902

ASL 2 1.745

ASL 3 1.613

ASL 4 586

ASL 5 713

Liguria 5.559