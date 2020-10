Genova – Subisce insulti e dispetti da tempo ma quando ha trovato la macchina danneggiata e con le gomme bucate, Camilla ha deciso di denunciare tutto sui social.

Il video che ha postato è diventato virale portando a conoscenza di decine di migliaia di persone la sua storia.

“Mi chiamano puttana e pervertita – racconta Camilla – e ora mi hanno distrutto la macchina che mi serve per andare a lavorare. Ho 23 anni e lavoro per pagare il mutuo della casa come tutti”.

La giovane genovese subisce ingiurie e attacchi personali da tempo ma ora ha paura e chiede sicurezza e di poter vivere tranquillamente come tutti.

La sua denncia è un grido di dolore contro una omofobia troppo sottovalutata e sminuita nella sua reale pericolosità.

Non si può lasciar correre episodi di questa gravità in un Paese che si dice civile.