Genova – Il numero dei nuovi contagi da coronavirus continua a salire in Liguria e scattano nuovi divieti e restrizioni.

Nelle ultime ore sono 1.018 le persone colpite dall’infezione da covid 19 con 6.067 nuovi tamponi effettuati su una popolazione residente in tutta la Liguria di oltre 1 milione 500mila persone e crescono ancora i letti occupati nei reparti di terapia intensiva.

Una crescita esponenziale che potrebbe portare ad una saturazione dei posti letto negli ospedali in brevissimo tempo se non si troverà il modo di arrestare i contagi.

La Regione Liguria ha esteso ieri sera a tutta la Liguria, con una ordinanza speciale, il coprifuoco in vigore nella città di Genova.

Da oggi, venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre sarà vietata la libera circolazione senza giustificato motivo dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Un provvedimento che, di fatto, azzera i festeggiamenti per la ricorrenza di Halloween.

Maggiore concentrazione di nuovi casi riguarda ancora la zona di Genova che, da sola, registra oltre 600 nuovi contagi ma anche La Spezia, Imperia e Savona preoccupano il personale sanitario per il repentino aumento dei casi.

A La Spezia si registrano 162 nuovi casi, a Imperia 130 e a Savona 106.

Cresce anche il numero dei decessi, nove le vittime nelle ultime ore.

Si tratta di:

Un uomo di 73 anni deceduto il 23/10/2020 all’ospedale di Albenga

Una donna di 88 anni deceduta il 27/10/2020 all’ospedale di Albenga

Un uomo di 75 anni deceduto il 27/10/2020 all’ospedale San Martino di Genova

Un uomo di 82 anni deceduto il 27/10/2020 all’ospedale San Martino di Genova

Una donna di 90 anni deceduta il 27/10/2020 all’ospedale San Martino di Genova

Un uomo di 78 anni deceduto il 28/10/2020 all’ospedale San Martino di genova

Un uomo di 90 anni deceduto il 28/10/2020 all’ospedale di Sanremo

Una donna di 93 anni deceduta il 28/10/2020 all’ospedale di Sanremo

Una donna di 88 anni deceduta il 28/10/2020 all’ospedale di Voltri

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1 Imperia : 130

47 contatti caso confermato

83 attività screening

• ASL 2 Savona: 106

30 contatto caso confermato

71 Attività screening

5 settore sociosanitario

• ASL 3 Genova: 603

201 contatto caso confermato

390 attività screening

12 settore sociosanitario

• ASL 4 Chiavari: 17

6 contatto caso confermato

11 attività screening

• ASL 5 La Spezia: 162

68 contatto caso confermato

93 attività screening

1 settore sociosanitario

Di seguito i dettagli della pandemia in Liguria

TOTALE tamponi effettuati 431.053 (+6.067)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 26541 (+1018)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 3000 78

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 23541 940

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12969 658

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1179

LA SPEZIA 1378

IMPERIA 850

GENOVA 8686

Residenti fuori Regione/Estero 267

altro/in fase di verifica 609

TOTALE 12969

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 957 50 (+33)

ASL1 65 3 -2

ASL2 83 3 (+11)

Ospedale Policlinico San Martino 257 12 (+9)

Ospedale Evangelico 64 7 10

Ospedale Galliera 144 7 5

Ospedale Gaslini 14 0 -3

ASL3 globale 172 8 3

ASL 3 Villa Scassi 172 8 4

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 -1

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 82 2 2

ASL4 Sestri Levante 69 0 8

ASL4 Lavagna 13 2 -6

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 76 8 -2

ASL5 Sarzana 1 0 -76

ASL5 Spezia 75 8 74

Isolamento domiciliare 6979 425

TOTALE GUARITI 11830 351

Deceduti* 1742 9

*dettaglio

data decesso sesso età luogo

1 23/10/2020 M 73 ASL2-Albenga

2 27/10/2020 F 88 ASL2-Albenga

3 27/10/2020 M 75 San Martino

4 27/10/2020 M 82 San Martino

5 27/10/2020 F 90 San Martino

6 28/10/2020 M 78 San Martino

7 28/10/2020 M 90 ASL1-Sanremo

8 28/10/2020 F 93 ASL1-Sanremo

9 28/10/2020 F 88 OEI Voltri

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 1069

ASL 2 1775

ASL 3 1863

ASL 4 596

ASL 5 819

Liguria 6.122