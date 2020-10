Decessi e nuovi contagi come nella prima ondata di coronavirus e il sistema sanitario della Liguria inizia a vacillare. Cresce l’allarme per l’impennata di contagi e decessi che interessa la Liguria ormai da due settimane e che fa registrare picchi di nuove infezioni di oltre mille unità al giorno.

Nelle ultime ore sono 999 i contagi scoperti con 6.234 tamponi su una popolazione di oltre un milione e 500mila persone.

Ancora una volta è la zona di Genova a far registrare il più alto numero di contagi, con 700 nuovi positivi ma preoccupa anche la tendenza al rialzo di Imperia, con 107 nuovi contagi e quella di La Spezia che fa registrare altri 90 casi di infezione da coronavirus.

Sette le persone decedute per infezione da coronavirus-covi19.

Nello specifico si tratta di:

A suscitare allarme tra il personale sanitario è il ripetuto blocco di ambulanze delle pubbliche assistenze negli ospedali e con pazienti sistemati sulle barelle.

Di fatto una situazione che impedisce alle ambulanze di muoversi e tornare a disposizione del 118 per altri interventi di soccorso e la preoccupazione delle stesse Pubbliche Assistenze per la responsabilità che ricade su di loro per tutta la durata della permanenza del paziente in attesa, negli ospedali, prima del ricovero.

Una situazione che desta molte perplessità e che è stata segnalata anche in altre regioni con un preoccupante aumento dei “casi”.

Questo il dettaglio dei nuovi casi positivi il Liguria:

ASL 1 Imperia: 107

39 contatti caso confermato

68 attività screening

ASL 2 Savona: 85

36 contatto caso confermato

48 Attività screening

1 settore sociosanitario

ASL 3 Genova: 700

280 contatto caso confermato

364 attività screening

56 settore sociosanitario

ASL 4 Chiavari: 17

7 contatto caso confermato

10 attività screening

ASL 5 La Spezia: 90

32 contatto caso confermato

57 attività screening

1 settore sociosanitario

TOTALE tamponi effettuati 437287 (+6234)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi guariti e deceduti), di cui: 27540 (+999)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 3104 (+104)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 24436 (+895)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 13630 (+661)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1261

LA SPEZIA 1429

IMPERIA 931

GENOVA 9104

Residenti fuori Regione/Estero 277

altro/in fase di verifica 628

TOTALE 13630

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 1000 52 (+43)

ASL1 74 3 (+9)

ASL2 89 3 (+6)

Ospedale Policlinico San Martino 288 14 (+31)

Ospedale Evangelico 66 7 (+2)

Ospedale Galliera 148 8 (+4)

Ospedale Gaslini 14 0 0

ASL3 globale 158 8 -14

ASL 3 Villa Scassi 158 8 -14

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 84 2 2

ASL4 Sestri Levante 72 0 (+3)

ASL4 Lavagna 12 2 -1

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 79 7 3

ASL5 Sarzana 79 7 4

ASL5 Spezia 0 0 -1

Isolamento domiciliare 7322 343

TOTALE GUARITI 12161 331

Deceduti* 1749 7

*dettaglio

data decesso sesso età luogo

1 28/10/2020 M 82 San Martino

2 28/10/2020 F 90 ASL3-Villa Scassi

3 29/10/2020 F 74 San Martino

4 29/10/2020 F 85 San Martino

5 29/10/2020 M 81 San Martino

6 29/10/2020 F 84 San Martino

7 29/10/2020 M 90 ASL3-Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 1282

ASL 2 1813

ASL 3 1915

ASL 4 635

ASL 5 775

Liguria 6420