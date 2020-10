Genova – Grave incidente, ieri sera, nel quartiere di Quinto, nel levante genovese. Per cause ancora da accertare un’auto con a bordo due persone si è ribaltata percorrendo il lungomare all’altezza di via Majorana.

Il conducente di una vettura, ha perso il controllo del veicolo che, ribaltandosi, ha finito la corsa sul tetto. Nella carambola ha urtato contro una vettura parcheggiata che a sua volta ha investito una passante sul marciapiede.

Sul posto transitava un capo squadra dei Vigili del Fuoco libero dal servizio che è subito intervenuto per prestare soccorso.

Un mezzo dei pompieri è poi intervenuto insieme al 118 e alle forze dell’ordine per recuperare le persone intrappolate nell’auto per spostare la vettura ribaltata.

Tre i feriti soccorsi dal 118 e indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità per quanto avvenuto.