Albisola – Una corsa contro il tempo per salvare il cucciolo di delfino che si è spiaggiato questa sera sulla spiaggia di Albisola, nel savonese, dopo la morte della madre.

Dopo l’avvistamento del corpo senza vita di mamma delfino, alcuni passanti hanno notato nell’acqua bassa anche il piccolo che cercava inutilmente di risvegliare la madre morta.

Sul posto sono accorsi gli uomini della Capitaneria di Porto, i veterinari della Asl e il sindaco della cittadina.

Momenti di comprensibile caos per cercare di contattare qualcuno che potesse intervenire e probabilmente gli unici in grado sono i veterinari dell’Acquario di Genova che proprio con la Capitaneria di Porto hanno una specifica convenzione per il recupero e il soccorso di animali marini in difficoltà.

La corsa contro il tempo è in atto e si spera che il cucciolo riesca a sopravvivere.