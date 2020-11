Genova – Barelle con pazienti in attesa nel “tunnel” esterno del Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera. Dopo lo scandalo divampato con il reportage fotografico pubblicato dal consigliere regionale Ferruccio Sansa e che mostrava il caos delle barelle all’interno dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, un’altra immagine, pubblicata dal consigliere regionale Pippo Rossetti fa divampare nuove polemiche sulla gestione dell’emergenza sanitaria da parte dei responsabili della salute pubblica.

Nella foto, scattata ieri sera, poco dopo le 22,30 si vedono diverse barelle con pazienti in attesa nel tunnel delle ambulanze che si trova all’esterno del Pronto Soccorso, in una zona che non sarebbe nemmeno riscaldata e in presenza di temperature non proprio estive.

Una presenza che, al momento, non trova alcuna giustificazione se non la possibilità che, all’interno, vi sia un tale caos da essere costretti a tenere pazienti giunti al Pronto Soccorso – e quindi potenzialmente gravi – in ambienti certamente non idonei.