Genova – Parcheggia la Ferrari in doppia fila in via Turati, nel centro storico di Genova, e blocca completamente il traffico.

E’ accaduto quest’oggi, intorno a mezzogiorno.

L’auto sportiva della casa di Maranello è rimasta in sosta per alcuni minuti davanti ai portici Turati, in un’area poco distante dal capolinea dei bus, bloccando proprio un mezzo Amt della linea 13, quasi arrivato alla fermata.

In tanti hanno assistito all’episodio e, cellulare alla mano, hanno immortalato il momento per poi ricondividere lo scatto sui social.