Genova – Riservare l’accesso ai supermercati agli anziani tra le 10 e le 12. La proposta è del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha diffuso sulla sua pagina social la fotografia di un cartello appeso in un supermercato polacco dove è scritto che l’accesso al negozio è riservato agli ultra 60enni in determinate fasce orarie per limitare il pericolo di contagio.

Un modo per tornare sull’argomento molto caro al presidente Toti che più volte, in questi giorni, ha diffuso la sua personale “ricetta” per affrontare l’emergenza coronavirus istituendo una sorta di lockdown per la popolazione che – secondo le statistiche – sarebbe più a rischio.

Provvedimenti di auto-protezione degli ultra 65enni che dovrebbero limitare al massimo le uscite di casa e i contatti sociali per evitare il contagio.

Una contro proposta alla chiusura generalizzata che porterebbe – a parere del presidente Toti – al collasso economico del nostro Paese.

Secondo il presidente della Regione Liguria, quindi, si potrebbe limitare al massimo gli spostamenti e i contatti sociali degli anziani per “preservare” il resto della comunità e permettergli di continuare a lavorare e produrre nella consapevolezza di “rischiare meno” rispetto alla popolazione più in là con gli anni.

Una soluzione non gradita dagli interessati che hanno già fatto sapere, attraverso le associazioni di categoria, di non aver nessuna intenzione di accettare la reclusione in casa che, oltre ad essere ingiusta, limiterebbe i rapporti sociali così importanti in età avanzata e impedirebbe di potersi rendere utili alle famiglie anche solo accudendo i nipoti.

In questa convinzione sono sostenuti dalle famiglie dei lavoratori che ben sanno il valore e l’importanza dell’aiuto degli anziani sia sotto il profilo delle relazioni e dei sentimenti che della mera sostituzione di un welfare che ormai fa acqua da tutte le parti.

Una posizione supportata anche dai medici geriatri e da psicologi e neurologi che ogni giorno affrontano il dramma di malattie come la depressione e il deperimento neurologico della popolazione anziana. Disagi molto spesso legati alla riduzione dell’attività e dei rapporti sociali tipica dell’età più avanzata.

Ecco quello che scrive il presidente Toti sulla sua pagina Facebook:

Questo cartello che vedete indica che nei supermercati tra le ore 10 e le 12 possono accedere solo i cittadini sopra i 60 anni.

È in Polonia, ma si trova anche in altri Paesi, come l’Olanda. La riteniamo un’idea intelligente. Proteggendo la fascia di età sopra i 75, con regole specifiche e aiuti mirati, oggi avremmo la metà dei ricoverati negli ospedali, il 10% dei morti e il Covid avrebbe un impatto molto minore. Praticamente l’Italia potrebbe andare avanti normalmente. Lo dicono i numeri che troppi fanno finta di non vedere.

Noi comunque in Liguria lavoriamo per salvare chi rischia davvero con interventi dedicati e mirati alle fasce più deboli”.

Il presidente della Regione Liguria Toti ricorda infatti la scelta di estendere il bonus “trasporto in sicurezza”, dal valore di 2,2 milioni di euro, agli over 75 in modo che possano accedere ai voucher per viaggiare in taxi e spostarsi senza dover usare i mezzi pubblici, rischiando di contagiarsi e l’estensione a tutta la Liguria il Maggiordomo di quartiere: 18 sportelli sparsi su tutto il territorio regionale per aiutare gli anziani, e non solo, nella gestione di tanti piccoli grandi problemi della quotidianità, come ritirare la posta o i farmaci e tante altre commissioni .

Dalla sua pagina social Giovanni Toti lancia anche un’altra proposta: potenziare i custodi sociali: persone incaricate di seguire da vicino gli anziani, assistendoli nelle incombenze quotidiane, assicurando loro il supporto necessario in condizioni di difficoltà per favorire la permanenza nella propria casa.