Savona – Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno bloccato la motonave Azul per gravi carenze delle dotazioni di sicurezza e per la scarsa preparazione dell’equipaggio nelle procedure di emergenza.

Il provvedimento è scattato nell’ambito dei controlli di sicurezza della navigazione e di tutela della vita umana in mare.

La nave, battente bandiera delle Bahamas, ormeggiata al porto commerciale di Savona, è stata sottoposta a controlli e bloccata per gravi non conformità ai sensi delle Convenzioni internazionali che regolano il trasporto marittimo tra le quali il malfunzionamento di alcuni apparati di bordo e la scarsa preparazione dell’equipaggio nell’affrontare situazioni di emergenza.

La nave potrà lasciare il porto di Savona solo quando tutte le irregolarità saranno risolte.