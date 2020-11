Non accenna a rallentare il picco di nuovi contagi da coronavirus in Liguria dove, nelle ultime ore, sono stati scoperti ben 1.052 nuovi casi di infezione.

Un valore reso ancora più rilevante dal numero dei tamponi effettuati e scesi a 3.215 su una popolazione residente in Liguria di più di un milione e 500mila persone.

Preoccupa anche la crescita del numero dei decessi, ben 20 quelli registrati nel bollettino sanitario diffuso ieri dalla Regione Liguria attraverso Alisa.

Si tratta di:

una donna di 87 anni deceduta il 25/10/2020 all’ Ospedale di Sestri Levante

un uomo di 86 anni deceduto il 27/10/2020 all’Ospedale di Lavagna

un uomo di 86 anni deceduto il 29/10/2020 al S. Maria di Misericordia di Albenga

una donna di 89 anni deceduta il 29/10/2020 all’ Ospedale San Paolo (SV)

un uomo di 83 anni deceduto il 30/10/2020 al San Martino

un uomo di 82 anni deceduto il 31/10/2020 all’Ospedale di Albenga

un uomo di 77 anni deceduto il 31/10/2020 al San Martino

un uomo di 88 anni deceduto il 31/10/2020 al San Martino

un uomo di 79 anni deceduto il 01/11/2020 all’Ospedale di Sanremo

una donna di 89 anni deceduta il 01/11/2020 all’ Ospedale Sanremo

un uomo di 85 anni deceduto il 01/11/2020 al San Martino

un uomo di 76 anni deceduto il 01/11/2020 al San Martino

una donna di 81 anni deceduta il 01/11/2020 al San Martino

un uomo di 90 anni deceduto il 01/11/2020 al San Martino

una donna di 77 anni deceduta il 01/11/2020 al San Martino

un uomo di 74 anni deceduto il 01/11/2020 al San Martino

un uomo di 80 anni deceduto il 01/11/2020 all’Ospedale San Paolo (SV)

un uomo di 90 anni deceduto il 02/11/2020 al San Martino

una donna di 80 anni deceduta il 2/11/2020 al San Martino

un uomo di 80 anni deceduto il 2/11/2020 al San Martino

Ancora una volta è la zona di Genova a far registrare il numero maggiore di nuovi contagi con 838 persone risultate positive.

Picco improvviso per la zona di Imperia che fa registrare 98 nuovi contagi mentre la zona di La Spezia fa registrare una lieve flessione fermandosi a 60 contagi.

Dati preoccupanti per il sistema sanitario liguria già al limite e che fa registrare 21 ricoveri in più in 24 ore e ben 7 nei reparti di Terapia Intensiva sempre più ingolfati e a rischio esaurimento posti disponibili.

Ecco il bollettino Coronavirus della Liguria del 3 novembre 2020

Casi totali da inizio emergenza = 30.995 (+1.052)

di cui 3.514 individuati da screening e 27.481 in pazienti sintomatici

Attualmente positivi = 14.635 (+378)

1.211 (+21) in ospedale (di cui 64 in terapia intensiva / TI, +7)

8.618 in isolamento domiciliare (+514)

Dettaglio 1.052 nuovi casi:

Asl 1 Imperia: 98 (35 contatti caso confermato, 63 attività screening)

Asl 2 Savona: 45 (11 contatto caso confermato, 32 screening, 2 settore sociosanitario)

Asl 3 Genova: 838 (230 contatto caso confermato, 607 screening, 1 rientro viaggio)

Asl 4 Chiavari: 11 (3 contatto caso confermato, 8 attività screening)

Asl 5 La Spezia: 60 (32 contatto caso confermato, 28 attività screening)

Guariti = 14.550 (+654)

Deceduti = 1.810 (+20)

Tamponi = 457.185 (+6.619)

Ospedalizzati = 1.211 (64 TI)

Asl1 = 93 (6 TI)

Asl2 = 132 (6 TI)

San Martino = 324 (14 TI)

Evangelico = 70 (8 TI)

Galliera = 154 (10 TI)

Gaslini = 22

Asl3 Villa Scassi = 208 (9 TI)

Asl4 = 109 (4 TI)

Asl5 = 99 (7 TI)

Attualmente positivi per residenza = 14.635

Imperia = 1.118 (+47)

Savona = 1.320 (-32)

Genova = 9.521 (+327)

La Spezia = 1.758 (+15)

Fuori regione = 295 (+69)

Altro o in fase di verifica = 623 (+22)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 6.311

Asl1 = 782

Asl2 = 1.793

Asl3 = 2.619

Asl4 = 624

Asl5 = 493