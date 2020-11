Cairo Montenotte – E’ stato travolto da un albero mentre lavorava come taglialegna in una zona boschiva della zona il 28enne morto in un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio.

Per cause ancora da accertare il giovane è stato investito da un grosso tronco che non gli ha lasciato scampo. Nonostante l’intervento di alcuni colleghi è morto poco dopo l’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Neppure l’intervento dell’elicottero del soccorso 118 ha potuto salvarlo.

Il corpo del giovane è stato trasferito in obitorio, a disposizione del medico legale che dovrà accertare le cause del decesso.

Un’indagine delle forze dell’ordine e dell’ispettorato del Lavoro accerterà se vi siano responsabilità nell’accaduto e se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza.