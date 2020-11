Riva Trigoso – Incidente mortale sulla statale Aurelia tra Riva Trigoso e Moneglia, nel levante ligure. Per cause ancora da accertare un 53enne a bordo di una moto si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva dalla direzione contraria.

L’impatto, violentissimo, ha scagliato il motociclista in aria per poi ricadere con forza a terra.

Sul posto è intervenuto il 118 ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Le gravi ferite riportate nell’impatto con la strada hanno causato un decesso quasi immediato.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Nel tratto di strada è attivo un senso unico alternato e a causare l’incidente potrebbe essere stata un’imprudenza.

Le forze dell’ordine stanno verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza per accertare se siano stati rispettati i semafori.