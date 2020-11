Genova – Sciopero dei taxi quest’oggi, venerdì 6 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 21.00

I tassisti hanno deciso di incrociare le braccia, garantendo le corse per anziani, portatori di handicap e malati gravi, per difendere il loro lavoro chiedendo misure a garanzia del servizio e regole certe contro l’abusivismo.

Durante la manifestazione nazionale che partirà alle 10.00 davanti al Ministero dell’Economia e raggiungerà il Ministero dei Trasporti, i tassisti genovesi presidieranno i parcheggi a loro riservati solidarizzando con la protesta nazionale ma rispettando le ordinanze vigenti.

A proposito dello sciopero, la Cooperativa Radio Taxi Genova spiega: “L’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Italia non ha fatto che aggravare pesantemente i problemi storici della nostra categoria. Abbiamo resistito oltre ogni limite per continuare a garantire ai cittadini il diritto alla mobilità, tanto più in circostanze straordinarie come quella della pandemia. Contestualmente, siamo stati lasciati soli dal Governo centrale a cui chiediamo risposte e sostegno attraverso ristori economici ma anche con forme di incentivazione all’uso dei taxi, che mai come oggi svolgono un vero e proprio servizio di pubblica utilità”.

“Ci scusiamo con i cittadini per il disagio che questo sciopero potrà causare loro, ma siamo allo stremo ed è arrivato il momento di difendere il nostro lavoro e far sentire la nostra voce” conclude la Cooperativa.