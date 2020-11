Genova – Ancora un’altra giornata di dati preoccupanti per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus in Liguria.

In 24 ore sono stati 538 i nuovi contagi da Covid-19 in tutta la regione.

A preoccupare sempre di più sono i dati relativi al contagio nel genovesato che fa registrare 349 casi.

Sale anche la conta delle vittime, in 24 ore si sono registrati 21 decessi.

Si attende per queste ore la possibile modifica della fascia di allerta: visti i dati, infatti, potrebbe essere deciso l’innalzamento della soglia di attenzione ad arancione.

Di seguito i dettagli del contagio:

Casi totali da inizio emergenza = 36.968 (+538)

Attualmente positivi = 17.153 (-116)

1.479 (+64) in ospedale (di cui 92 in terapia intensiva / TI, +11)

11.242 in isolamento domiciliare (+249)

Dettaglio 538 nuovi casi:

Asl1 imperiese: 1 (1 attività screening)

Asl2 savonese: 75 (26 contatto caso confermato, 47 attività screening, 2 settore sociosanitario)

Asl3 genovese: 349 (95 contatto caso confermato, 248 attività screening, 6 settore sociosanitario)

Asl4 chiavarese: 62 (20 contatto caso confermato, 41 attività screening, 1 settore sociosanitario)

Asl5 spezzina: 51 (25 contatto caso confermato, 36 attività screening)

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

Guariti = 17.878 (+633)

Deceduti = 1.937 (+21)

Tamponi = 489.301 (+3.130)

Ospedalizzati = 1.479 (92 TI)

Asl1 = 129 (8 TI)

Asl2 = 182 (14 TI)

San Martino = 439 (28 TI)

Evangelico = 70 (8 TI)

Galliera = 173 (6 TI)

Gaslini = 18

Asl3 Villa Scassi = 184 (14 TI)

Asl3 Gallino =15

Asl4 = 129 (5 TI)

Asl5 = 140 (9 TI)

Attualmente positivi per residenza = 17.153

IM = 1.465 (-12)

SV = 1.585 (-4)

GE = 10.796 (-108)

SP = 2.216 (+5)

Fuori regione = 325 (+0)

Altro o in fase di verifica = 766 (+3)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 9.605

Asl1 = 2.354

Asl2 = 2.024

Asl3 = 4.164

Asl4 = 623

Asl5 = 440