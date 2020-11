Rapallo – Momenti di paura, nella notte per gli abitanti della zona di via Savagna, sulle alture di Rapallo dove si è registrata una perdita da un grosso serbatoio di gas Gpl.

La perdita è stata scoperta dai residenti che hanno subito chiamato i Vigili del fuoco.

Una volta giunti sul posto i pompieri hanno evacuato le abitazioni più vicine al serbatoio e poi hanno usato schiume particolari per rendere inoffensivo il contenitore ed evitare che potesse esplodere.

Solo al termine delle operazioni di bonifica le famiglie hanno potuto far ritorno alle loro case.

Non si registrano feriti ma le abitazioni collegate all’impianto sono senza riscaldamento sino alla riparazione del serbatoio.