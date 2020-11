Genova – Inaugurazione questa mattina, al Porto Antico del 25° Salone Orientamenti, il primo evento nazionale sull’orientamento, sulla formazione e sul lavoro promosso dall’Assessorato alla Formazione e all’Istruzione di Regione Liguria, con il coordinamento di Aliseo e la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova, Camera di Commercio, Citta Metropolitana, Comune di Genova e Porto Antico di Genova.

Numerosi sono i testimonial che interpretato il “Saper cambiare” e racconteranno le proprie esperienza sulla nuova piattaforma www.saloneorientamenti.it.

L’inaugurazione è fissata alle ore 9,30, alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore alla formazione, alla cultura e alle politiche sociali Ilaria Cavo, dell’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti, dell’assessore al lavoro Gianni Berrino, del Sindaco di Genova Marco Bucci, del Pro Rettore dell’Università di Genova con delega all’orientamento Marco Giovine, del vicepresidente di Camera di Commercio di Genova Massimo Giacchetta, del presidente di Porto Antico Mauro Ferrando e dei rappresentanti di Città Metropolitana e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. In video collegamento da Roma, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Ospiti d’onore all’inaugurazione saranno alcuni ambasciatori del “Saper Cambiare” quali Pietro Salini, Ceo di WeBuild, Giacomo Manfredi, tra i 25 migliori liceali italiani dello scorso anno scolastico, diplomato con 100 e lode al liceo Grassi di Savona in pieno lockdown e insignito del riconoscimento di Alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella, Vittoria Oliveri e Carola Pessina, le tenniste di Finale Ligure la cui sfida sui tetti ha fatto il giro del mondo, Greta Stella, fotografa professionista e giovane volontaria Croce Rossa di Loano, insignita del riconoscimento di Cavaliere al Merito della Repubblica dal Presidente Mattarella.

Il tema 2020 è “Saper Cambiare”. E il Salone Orientamenti, (100 mila presenze lo scorso anno), lo ha saputo fare realizzando per il 25° compleanno una manifestazione completamenti digitale. E’ nata così una piattaforma davvero innovativa, www.saloneorientamenti.it, su cui dal 10 al 12 novembre si potranno seguire più di 300 webinar e un fitto programma di incontri e eventi con importanti personaggi del mondo della formazione, dell’imprenditoria, della cultura, dello spettacolo, del mondo giovanile. Non solo. Studenti, genitori, docenti e giovani in cerca di lavoro potranno dialogare con i referenti di oltre 250 Scuole, Enti o Aziende, divisi nei colori delle 4 aree (te stesso, lavoro, società e formazione), e realizzare il proprio “viaggio esperienziale” che ha caratterizzato il Salone di Orientamenti in questi anni al Porto Antico di Genova.

Davvero importanti i numeri delle pre-registrazioni. Sulla piattaforma sono già oltre 15.000 gli utenti unici iscritti e l’aumento è costante e serrato. A livello di “Istituti” si sono iscritte 1000 classi pari a circa ulteriori 20/25 mila studenti per un totale, ad oggi, di circa 40.000 fruitori del salone digitale.

Molto importante anche il dato delle prenotazioni ai webinar: sono ben 12.360 con sold out in molti eventi. Sui social, poi, il salone Orientamenti ha raccolto, solo negli ultimi sette giorni, più di un milione e settecentomila impressions su facebook e oltre 511 mila impressions su Instagram.

“Abbiamo saputo e voluto cambiare, trasformando il limite alla presenza fisica imposta dall’emergenza sanitaria in una opportunità”, sottolinea Ilaria Cavo, assessore alla formazione e istruzione di Regione Liguria. “Sarà un Salone a distanza, virtuale, ma non per questo meno ricco e stimolante. Nelle settimane della didattica a distanza per molti studenti, un periodo in cui i giovani hanno meno occasioni per occupare il loro tempo, mi auguro lo sfruttino al meglio usando questa piattaforma che mettiamo loro a disposizione. In base ai dati e agli interessi che inseriranno al momento dell’iscrizione al portale potranno avere percorsi personalizzati ed eventi consigliati. Sarà per loro come immergersi ai Magazzini del Cotone dove erano abituati a vivere il Salone”.

Nella prima giornata Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria, interviene al “Forum orientamento, futuro, competenze” mentre Skuola.net presenta i dati della ricerca “La percezione dell’orientamento” e analizza il “Modello Liguria”. Focus su “Futuro e competenze: studio predittivo” con i dati che porteranno Pearson e Ernst & Young. “Tecnologia, scuola digitale e industria 4.0” con, tra gli altri, Agostino Santoni (Ceo di Cisco Italy), Marco Berardinelli (Google Education), Enrico Botte (A.D. Gruppo Fos). Già più di 500 iscritti per i Seminari “I genitori e l’aiuto alla scelta” promossi da #Progettiamocilfuturo. Numerosi gli eventi, il programma completo è aggiornato su www.orientamenti.regione.liguria.it/salone/programma/

Al via anche l’International Career Day di Genova, promosso da Regione Liguria nell’ambito dell’evento nazionale “International Career & Employers’ Day” al fianco di Eures Italy presso Anpal. Appuntamrnto tutto digitale all’indirizzo www.europeanjobdays.eu/it/taxonomy/term/18151 dove entrano in contatto le aziende in cerca di personale e i candidati in cerca di lavoro. Più di 1.200 le posizioni offerte da oltre 150 aziende liguri, nazionali, europee.